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تعليم

إعلان لائحة اتحاد الطلاب بجامعة حلوان .. غدا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
أغلقت جامعة حلوان اليوم صناديق الاقتراع بالكليات المقام بها انتخابات تكاد تكون فارغة ولا تحتوي ربع العدد المطلوب لاكمال العملية الانتخابية فى ثانى أيام انتخابات الاتحاد الطلابي .

ومن المقرر إعلان لائحة اتحاد الطلاب بالجامعة غدا وسيتم اختيار أعضاء الاتحاد بالتعيين طبقا للوائح و القوانين .

جدير بالذكر أن هناك ٧ كليات بالجامعة لم يجر بهم انتخابات وحسمت نتيجتها بالتزكية وهي علوم، وحاسبات ومعلومات، وتربية رياضية الجزيرة، وفنون تطبيقية، وصيدلة، وتربية فنية، وكلية الحقوق.
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