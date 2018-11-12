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طارق شاش: استراتيجية 2030 تهدف إلى رفاهية المواطن المصري..فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
توك شو
أكد المهندس طارق شاش رئيس قطاع التخطيط بجهاز تنمية المشروعات، أن قرار تبعية الجهاز لرئاسة الوزراء يعكس اهتمام الدولة بقطاع التخطيط ورؤيتها له كمحرك حقيقي للاقتصاد المصرى ويدعم البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذا القطاع لتحفيز أصحاب المشروعات حتى يستطيعوا دخول سوق المشروعات الصغيرة وينجحو فيها.

وأضاف "شاش" خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن استراتيجية 2030 تهدف إلى رفاهية المواطن المصري وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو عالية.

وأشار رئيس قطاع التخطيط بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص أن يقوم بالعملية الانتاجية والتنمية وإحداث النمو الاقتصادي.
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