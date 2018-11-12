ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة النيلين بالسودان تكرم رئيس جامعة أسوان

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قام الدكتور كمال هاشم مدير جامعة النيلين بالسودان الشقيق، بتكريم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وذلك فى ختام المؤتمر الدولى السابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم، والذى أقيم بكل من القاهرة والخرطوم خلال الفترة من 7 -11 نوفمبر الجاري تحت رعاية جامعات أسوان وأسيوط والنيلين بالسودان الشقيق.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد غلاب عن شكره الجزيل لجامعة النيلين لجهودها الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر الطبى والذى يعد فرصة قوية لزيادة التعاون الطبى وتبادل الخبرات العلمية مع الأشقاء فى السودان .

وقدم غلاب تهنئته للقائمين علي جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم عقب نجاح هذا المؤتمر الطبى المتميز والذى يعقد للعام السابع على التوالى .
loading...

ترشيحاتنا

حكاية أول رحلة سفر لـ هند رستم.. تسببت في علقة ساخنة لصبي عاكسها

بعد زيارة ميلانيا لمصر.. تحدٍ بالبيت الأبيض يدفع إيفانكا لتقليدها

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

ياسمين صبري تكشف عن رأيها في حمو بيكا

تعرف على قصة فيلم يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني.. فيديو

محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

سفير السعودية في ألمانيا: ابن عمي ولي العهد بريء من دم خاشقجي

وزير التعليم: توزيع التابلت 20 نوفمبر..وعبد العال يشكر الرئيس

مصلحة الضرائب: مد ساعات العمل إلى 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب

منتخب مصر يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة تونس .. صور

محمود فايز عن أقوى كلاسيكو فى العالم: هو حد ممكن يفتكرنا دلوقتي

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو
رضوى حسن تحكي تجربتها في إدارة جلسة بمنتدى شباب العالم..فيديو
مؤسس حملة توعية: جهات خارجية تسعى للسيطرة على عقول الشباب لتخريب الدولة
الري: بدأنا الاستعدادات الاستباقية لموسم السيول..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟