جامعة النيلين بالسودان تكرم رئيس جامعة أسوان

قام الدكتور كمال هاشم مدير جامعة النيلين بالسودان الشقيق، بتكريم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وذلك فى ختام المؤتمر الدولى السابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم، والذى أقيم بكل من القاهرة والخرطوم خلال الفترة من 7 -11 نوفمبر الجاري تحت رعاية جامعات أسوان وأسيوط والنيلين بالسودان الشقيق.



من جانبه أعرب الدكتور أحمد غلاب عن شكره الجزيل لجامعة النيلين لجهودها الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر الطبى والذى يعد فرصة قوية لزيادة التعاون الطبى وتبادل الخبرات العلمية مع الأشقاء فى السودان .



وقدم غلاب تهنئته للقائمين علي جمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم عقب نجاح هذا المؤتمر الطبى المتميز والذى يعقد للعام السابع على التوالى .