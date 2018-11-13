ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم إخراج زكاة المال للمتوفي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة.

وأوضح أمين الفتوى، أن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت ‏الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة ‏قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60).

جدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز ‏دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة ‏لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم ‏دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي.‏

loading...

ترشيحاتنا

على جرس الفسحة.. قاتل من فناء المدرسة.. دماء إسلام تمتزج برمال فناء المدرسة الثانوي.. طالب يبتز أهل زميلته بمقطع فيديو لغرض الزواج منها.. وآخر يستدرج صديقه للإجهاز عليه وسرقة هاتفه وأمواله

أول تعليق من حمو بيكا بعد الهجوم عليه

لقطات جديدة لاستهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

عدلي القيعي: ما فعله أزارو يؤلمنا.. وأثر علينا في رادس

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

مقتل إسرائيليين اثنين بعد استهداف حماس لمدينة عسقلان

شاهد.. لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لقناة الأقصى الفلسطينية

القبة الحديدية تفشل في مهمتها.. وصواريخ المقاومة تصيب أهدافا بإسرائيل.. فيديو

حلمي بكر يناشد الداخلية القبض على حمو بيكا ومجدي شطة

شعبان عبد الرحيم: نفسى أزور الكعبة وأتوب عن كل شيء.. فيديو

محمود فتح الله: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وسأتنازل عن 50% من مستحقاتي لديه.. فيديو

احسب سعر سيارتك بعد الإعفاء الجمركي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر
إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs
تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو
تامر حسني عن 100 وش: معنديش قواعد غناء لـ لون معين.. فيديو
كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟