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أخبار البلد

مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:12 م
السفير الفرنسي
السفير الفرنسي
محمود نوفل
شارك السفير ستيفان روماتية ، سفير دولة فرنسا بالقاهرة ، في تسليم شهادات "LabelFrancEducation" بحضور المستشر التعليمي للسفارة الفرنسية ومدير المركز الثقافي الفرنسي محمد بو عبد الله وذلك في مقر السفارة بالقاهرة.

وذكرت السفارة الفرنسية في بيان مقتضب لها اليوم، ان كريستوف بوشار مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية بالخارج شارك ايضا في توزيع الشهادات علي المدارس التي وقع عليها الإختيار.

وألمحت السفارة الي أن الشهادات تم تسليمها لمديري ثلاث مدارس فرنكوفونية ثنائية اللغة وهم كلية نوتردام دي سيون بالإسكندرية ومدرسة سان فان سان دي بول بالعباسية ومدرسة دكتورة نرمين إسماعيل
مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور
مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور
مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور
مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور
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