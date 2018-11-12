مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية يشارك في تسليم شهادات لثلاث مدارس فرانكوفونية ..صور

شارك السفير ستيفان روماتية ، سفير دولة فرنسا بالقاهرة ، في تسليم شهادات "LabelFrancEducation" بحضور المستشر التعليمي للسفارة الفرنسية ومدير المركز الثقافي الفرنسي محمد بو عبد الله وذلك في مقر السفارة بالقاهرة.





وذكرت السفارة الفرنسية في بيان مقتضب لها اليوم، ان كريستوف بوشار مدير وكالة تدريس اللغة الفرنسية بالخارج شارك ايضا في توزيع الشهادات علي المدارس التي وقع عليها الإختيار.



