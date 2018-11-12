ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية بالغربية

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم شخصا بتهمة تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من السعيد شكري مدير المباحث الجنائية حول قيام كل من "ع. م " 35 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بتزوير وترويج المحررات الرسمية والمستندات الحكومية على راغبي الحصول عليها بالطرق الرسمية نظير الحصول على مبالغ مالية.



تبين للمقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهم وتواجده بإحدي القرية السياحية بطريق المحلة الكبرى، تم ضبطه وبحوزته شهادة خبرة ومؤهلات علمية منسوب صدورها لإدارة غرب القاهرة التعليمية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وإذن سفر منسوب صدوره لوزارة الدفاع، واثنين من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

