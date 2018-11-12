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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل إيطاليا للمشاركة في مؤتمر باليرمو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إيطاليا فى زيارة رسمية لمدة يومين، للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، بمدينة باليرمو تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتلقى الرئيس السيسي، السبت الماضي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرق الزعيمان إلى الملفات الإقليمية وعلى رأسها الوضع في ليبيا.
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