صلاح أمين يتقدم بالهدف الأول للنجوم أمام الاتحاد السكندري في الدوري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم بالهدف الأول أمام مضيفه الاتحاد السكندري في المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز.



سجل الهدف صلاح أمين فى الدقيقة الرابعة من زمن المباراة ، بعدما أرسل عمرو عماد كرة بينية ساقطة داخل منطقة الجزاء ليستلمها صلاح بطريقة رائعة صلاح ويضعها بلمسة متقنة لحظة خروج الهاني سليمان لتمر داخل الشباك.



ويقبع فريق النجوم فى المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة فى جدول ترتيب الدوري العام.