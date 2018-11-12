الأمن العام يشن حملات أمنية ويحقق نتائج إيجابية.. فيديو

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون تسفر فى يومها السادس عن ضبط 201 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مواد مخدرة ، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.



أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى مجال الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 201 قطعة سلاح نارى .. بحوزة 175 متهما.. على النحو التالى:-



رشاش، 14 بندقية آلية، و43 بندقية خرطوش، و2 بندقية رصاص، و22 طبنجة، 119 فردا محلى الصنع، و 288 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و 30 خزينة طلقات نارية متنوعة.



و فى مجال الأسلحة البيضاء، تم ضبط 248 قطعة سلاح أبيض.



فى مجال قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 231 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 242 متهما، وبحوزتهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 13,660 كيلو جرام، و كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,578 كيلو جرام، و كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,147 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام، و 18277 قرصا مخدرا.



و فى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية"، تم ضبط عدد 32 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 33 متهما، وبحوزتهم 1,640 كيلو جرام إستروكس – و 980 جرام فودو بحوزة 33 متهما.



فى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط عدد 39 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.



و فى مجال التشكيلات العصابية، تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ، ضمت 20 متهما إرتكبوا 35 حادثا متنوعا.



فى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط عدد 20 متهما لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش ، طبنجة ، 8 فرود محلى ، 17 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 6 قطع أسلحة بيضاء.



فى مجال الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 411 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص.



فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين، 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.



فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ الأحكام القضائية الآتية، تم ضبط 334 حكما جنائيا .. من بينهم محكوم عليه بالإعدام ، 26 محكوما عليهم بالسجن المؤبد، و 21118 حكم حبس جزئى 3965 حكم حبس مستأنف.40413 حكم بالغرامة.9769 حكم مخالفة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.