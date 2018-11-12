بالفيديو.. نرمين ماهر من داخل المسجد النبوي

نشرت الفنانة نيرمين ماهر عبر صفحتها على "إنستجرام" مقطع فيديو لها من المسجد النبوي في المدينة المنورة.



وظهرت نرمين فى الفيديو لثوان وهى ترتدى عباءة سوداء وغطاء للرأس.



وكانت آخر أعمال نرمين ماهر، مسلسل "سرايا حمدين" وتجسد خلاله شخصية "نصابة" تنصب على العديد من الشخصيات بطريقة كوميدية.



"سرايا حمدين" بطولة سامح حسين، نرمين ماهر، راندا البحيرى، محمد ثروت، كارولين عزمى، إيناس مكى، دومينيك حوراني، أحمد حلاوة، إيمان السيد، وعماد رشاد، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإنتاج ياسر سليم، وإخراج سيف يوسف.





