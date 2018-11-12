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مرأة

في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:10 م
آن هاثاواي
آن هاثاواي
رشا عوني
تحتفل اليوم النجمة الأمريكية آن هاثاواي بعيد ميلادها الـ36، والتي تعد من أجمل الوجوه على الشاشة الأمريكية ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم كله، لتمتعها بجمال طبيعي ووجه طفولي جذاب.

وعادة ما تقوم "هاثاواي"، بتغيير قصات شعرها باستمرار، إلا أنها تعشق الشعر القصير والمعروف بـ"البيكسي"، فهو يتناسب كثيرًا مع وجهها ويمنحها إطلالة شبابية مميزة.

وظهرت "هاثاواي"، بالكثير من قصات الشعر منها القصير بكل تدرجاته وهو الأقرب لها، وكذلك متوسط الطول الذي منحها إطلالة أكثر جمالًا.

كما ظهرت آن هاثاواي، لأول مرة عام 1999 في المسلسل التليفزيوني Get Real، وتوالت بعدها أدوارها المميزة في العديد من الأفلام، وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في 2011.
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
في عيد ميلادها.. استوحي قصات شعرك من نجمة هوليوود آن هاثاواي .. صور
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