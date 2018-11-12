أمريكا تساعد المصريين على صقل مهاراتهم خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

تحتفل بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر هذا العام بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال من خلال المساعدة في تنشيط النظام البيئي لمؤسسات الأعمال في مصر، وخاصة بين الشباب وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر، حيث سيتمكن المشاركون المصريون المهتمين بريادة الأعمال من متابعة المحادثات وورش العمل والمحاضرات.



وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها لها اليوم، أن أسبوع ريادة الأعمال سيتم تقديمه في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في الركن الأمريكي بمكتبة المعادي العامة بالقاهرة والجريك كامبس بالقاهرة والمركز الأمريكي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلا عن العديد من المواقع المختلفة في صعيد مصر.



وتشمل الموضوعات التي تتناولها هذه الفعاليات تطوير الأعمال لرواد الأعمال، والعلامات التجارية الشخصية، والتجارة الإلكترونية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والتفكير الإبداعي.



وقالت نائبة رئيس بعثة الولايات المتحدة، دوروثي شيا: "تم إطلاق مئات الشركات الناشئة في جميع أنحاء مصر، وقد حصل بعضها على تقدير عالمي. وتلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم روح الابتكار من خلال مساعدة رواد الأعمال على صقل المهارات التي يحتاجونها للنجاح.



وأضافت أن السفارة الأمريكية تعزز روح المبادرة وريادة الأعمال من خلال برامج التبادل المصرية والأمريكية وتعمل عن كثب مع الشركاء - سواء في مصر أو في الولايات المتحدة - لتطوير المبادرات التي تشجع على ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الأعمال الصغيرة لتعزيز الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.



ويأتي الاحتفال بالأسبوع العالمي الحادي عشر لريادة الأعمال تعبيرًا عن التزام حكومة الولايات المتحدة لتعزيز روح المبادرة وريادة الأعمال على المستوى الدولي كوسيلة لتحفيز فرص النمو والتنمية وزيادة الرخاء العالمي.