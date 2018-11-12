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أخبار البلد

غرفة الصناعة والتجارة الألمانية: نضع أمامنا الاستثمار بمحور قناة السويس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:09 م
يان نوتير المدير
يان نوتير المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة
نورهان خفاجي
قال يان نوتير المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الصناعة الألمانية نمت في مصر على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مُشيرا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من ألف استثمار ألماني، وأن حجم التجارة بين مصر وألمانيا يتعدى الـ6 مليارات يورو.

وأكد "يان نوتير"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش احتفالية مجموعة طيران "لوفتهانزا" بمرور 60 عاما على تواجدها في القاهرة، أن شركات الاستثمار الألمانية ورجال الأعمال الألمان يضعون أمام أعينهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وخاصة الاستثمار في البنية الأساسية والموانئ والطرق وفرص البنية التحتية التي تقوم مصر بإعادة هيكلتها وتحديثها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أنه تم التطرق إلى هذه المشروعات خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا الأخيرة، مع رجال الأعمال وعرفة الصناعة والتجارة الألمانية، مؤكدا أنه كان أحد الحضور لهذه المناقشات التي دارت على طاولة المستثمرين الألمان مع مصر.

وأضاف أن الشركات الألمانية تأخذ قرارتها وفق مجموعة من المعايير من ضمنها التكتلات الصناعة والعمالة الفنية المدربة التي تلبي احتياجات الشركات الألمانية في مصر.

وحول مستقبل فرص الاستثمارات الألمانية في مصر في ظل اكتشافات الغاز الواعدة، لفت إلى أن هناك شركة ألمانية مهتمة بالاستثمار في التنقيب وأنها تستثمر في تحديث عملياتها، بالإضافة إلى أن هناك شركات متوسطة الحجم تقدم حلول تكنولوجية من أجل خدمة هذا الغرض، وخاصة أنه معروف عن ألمانيا بأنها رائدة في صناعة البتروكيماويات، لذلك نبحث عن فرص في هذا الاتجاه.
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