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محافظات

اليوم.. إجراء انتخابات أمناء لجان الاتحادات الطلابية بكليات جامعة بنها

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:04 ص
انتخابات
انتخابات
إبراهيم الهوارى
تنطلق اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من انتخابات اللجان، داخل كليات جامعة بنها الـ15، حيث من المقرر أن تجرى لاختيار أمناء اللجان، ومساعديهم، على مستوى كليات الجامعة.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، في تصريحات له، إنه تم توفير الصناديق الزجاجية والحبر الفسفورى داخل اللجان مع تواجد احد الاساتذة ومسئولى رعاية الشباب لمتابعة الانتخابات على مستوى كليات الجامعة بكل حرية مطلقة,

فيما اكد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أى مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحين، مشيرا الى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة.
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