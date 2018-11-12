قرية زاوية بمم بالمنوفية.. 3 سنوات في انتظار مكتب بريد

قال النائب عبدالحميد الشيخ، إنه تقدم بثلاثة طلبات إحاطة لإنشاء مكتب بريد بقرية زاوية بمم، مركز تلا، محافظة المنوفية، مؤكدا أنه رغم مرور ثلاث سنوات على تخصيص الأرض لم يتم إنشاء المكتب ووجه كلمته لرئيس هيئة البريد عصام الصغير قائلا "بقالك 3 سنين مش عارف تخلص مكتب بريد".



قال عصام الصغير رئيس هيئة البريد فى كلمته باجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات ولكن المشكلة في المقاولين القائمين على التنفيذ حيث أننا نبدأ بالقرى الأكثر كثافة سكانية وفي المراكز الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن خطة الهيئة هى الانتهاء من إنشاء 800 مكتب في المحافظات خلال عامين.



وتابع :" بدأنا وخلصنا 480 مكتبا منها وبدأنا الآن في المراكز الصغيرة، وسنقدم للنائب خطاب بموعد التنفيذ.

