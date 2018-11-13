برلماني: مسابقات تجميل المحافظات والمدن تقوي روح المنافسة بين المواطنين

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن البدء في التنسيق مع المحافظات وانطلاق مسابقة افضل "عاصمة محافظة، مدينة، حي، مركز، قرية" علي مستوى محافظات الجمهورية شىء ايجابي يوضح جهود وزارة التنمية المحلية ومحاولتها في الارتقاء بالمنظومة.



وأضاف خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أن هذا النوع من المسابقات يقوي روح المنافسة بين الجميع، وتقوي روح المشاركة بين الجميع في الارتقاء بالمحافظة، في كافة الجوانب البيئية والحفاظ علي النظافة العامة وتشجير الكثير من المناطق، والصحية كالقضاء على مصادر التلوث.



وأضاف الفيومي، أنه سيكون هناك استجابة كبيرة من المواطنين، والشباب واستغلال طاقتهم في تجميل الشوارع والميادين ونشر التوعية والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن.



كان الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مستشار الوزير للمعرفة، قد أعلن عن بدء التنسيق مع المحافظات للإعلان عن انطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية.



