حساسين يطالب بتوحيد شروط إصدار تراخيص المواقع الإخبارية ‏

طالب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى تحقيق العدالة فى إصدار تراخيص المواقع الإخبارية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وقال "حساسين" فى بيان عاجل تقدم به للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن من شروط الترخيص سداد رسوم قيمتها 50 ألف جنيه لجميع المواقع الإخبارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إضافة إلى أنه يتم دفعها مرة واحدة لبعض الجهات، وهناك بعض الجهات يتم السماح لها بتقسيط المبلغ مطالبا بتوحيد الشروط.



وأوضح حساسين أن الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تدرس مشروع القانون والمواد الخاصة بإصدار تراخيص المواقع الإخبارية لتعديله، مشيرا إلى أن اللواء عماد محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي هو الذي يتولى دراسة هذا الأمر تمهيدا لتقديم مشروع باسم الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى لتقديمه للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.