الفعاليات والمؤتمرات المكان المفضل لنوم الزعماء.. أردوغان والعاهل المغربي يغطان في النوم خلال مئوية الحرب العالمية.. والرئيس التركى ملك النوم في المؤتمرات الصحفية

- الكثير من الرؤساء والزعماء يفقدون السيطرة ويغطون في النوم خلال المؤتمرات
- من موجابي إلى أمير الكويت.. المؤتمرات تصبح "غرف نوم"
يبدو أن فعالية إحياء الذكرى المئوية في انتهاء الحرب العالمية الأولى التي جرت أمس، كانت فرصة لبعض الرؤساء القادمين حول العالم للقاء والاحتفال، وفرصة لآخرين لأخذ غفوة، بعيدا عن صخب الوضع السياسي في بلادهم، أو حتى صخب هذا اللقاء الذي جمع 70 رئيس ورئيس حكومة في مشهد نادر.
- أردوغان
وبينت الصحيفة، على موقعها أن مشكلة نوم أردوغان طاردته خلال الفعاليات الرسمية، مشيرة إلى أنها تكررت لأكثر من مرة خلال المؤتمرات الصحفية المشتركة مع رؤساء دول مختلفة.
- العاهل المغربي
وكشف الفيديو أن سنة النوم التي أصابت العاهل المغربي تزامنت مع كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكلمته خلال فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، و التي تحتضنها بلاده ويحضرها عدد من زعماء العالم.
ويظهر في الفيديو على يمين العاهل المغربي نجله وولي عهده الأمير الحسن، وعلى اليسار تجلس زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب إلى جواره وعلى يسارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- موجابي ينام واقفا خلال مؤتمر صحفي مع آبي
ويظهر الفيديو محاولة موجابي التغلب على النوم أكثر من مرة دون فائدة، الأمر الذي دفعه للاستسلام في النهاية للنوم.
- أمير الكويت ينام خلال كلمة أمير قطر في القمة العربية
- الرئيس اليمني ينام خلال القمة العربية في الأردن
كما سقط رئيس جيبوتي في النوم خلال نفس الجلسة.
- أردوغان ينام ثانيا
ويظهر في مقطع فيديو الرئيس التركي وقد غلبه النعاس، بعدما ظل يقاوم أكثر من مرة.
- أردوغان ينام.. لمرة ثالثة
- أردوغان ينام مرة رابعة خلال مؤتمر مع بوتين