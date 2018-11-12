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الفعاليات والمؤتمرات المكان المفضل لنوم الزعماء.. أردوغان والعاهل المغربي يغطان في النوم خلال مئوية الحرب العالمية.. والرئيس التركى ملك النوم في المؤتمرات الصحفية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
حسن محرم
  •  الكثير من الرؤساء والزعماء يفقدون السيطرة ويغطون في النوم خلال المؤتمرات
  •  من موجابي إلى أمير الكويت.. المؤتمرات تصبح "غرف نوم"



يبدو أن فعالية إحياء الذكرى المئوية في انتهاء الحرب العالمية الأولى التي جرت أمس، كانت فرصة لبعض الرؤساء القادمين حول العالم للقاء والاحتفال، وفرصة لآخرين لأخذ غفوة، بعيدا عن صخب الوضع السياسي في بلادهم، أو حتى صخب هذا اللقاء الذي جمع 70 رئيس ورئيس حكومة في مشهد نادر.

  • أردوغان
نشرت صحيفة "زمان" التركية، فيديو يرصد لحظات نوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس أثناء افتتاح فعالية إحياء الذكرى المئوية على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وبينت الصحيفة، على موقعها أن مشكلة نوم أردوغان طاردته خلال الفعاليات الرسمية، مشيرة إلى أنها تكررت لأكثر من مرة خلال المؤتمرات الصحفية المشتركة مع رؤساء دول مختلفة.

  • العاهل المغربي
ورصد مقطع فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، العاهل المغربي محمد السادس أثناء غفلة نعاس وقع فيها خلال حضوره فعاليات إحياء الذكرى المئوية لإنتهاء الحرب العالمية.



وكشف الفيديو أن سنة النوم التي أصابت العاهل المغربي تزامنت مع كلمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكلمته خلال فعاليات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، و التي تحتضنها بلاده ويحضرها عدد من زعماء العالم.

ويظهر في الفيديو على يمين العاهل المغربي نجله وولي عهده الأمير الحسن، وعلى اليسار تجلس زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب إلى جواره وعلى يسارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

  • موجابي ينام واقفا خلال مؤتمر صحفي مع آبي
في أبريل من عام 2016، سقط الرئيس السابق لزيمبابوي، روبرت موجابي في النوم واقفا خلال مؤتمر صحفي، جمعه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي في طوكيو.



ويظهر الفيديو محاولة موجابي التغلب على النوم أكثر من مرة دون فائدة، الأمر الذي دفعه للاستسلام في النهاية للنوم.

  • أمير الكويت ينام خلال كلمة أمير قطر في القمة العربية 
وفي 29 مارس 2017، خلال القمة العربية، سقط أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في النوم خلال إلقاء أمير قطر، تميم بن حمد كلمته في القمة العربية في جلستها الـ 28 المنعقدة في الأردن.



  • الرئيس اليمني ينام خلال القمة العربية في الأردن
وفي نفس القمة، لكن خلال الجلسة الافتتاحية، سقط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هاي في النوم خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.



كما سقط رئيس جيبوتي في النوم خلال نفس الجلسة.

  • أردوغان ينام ثانيا
موقف آخر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذ سقط في النوم خلال مؤتمرا صحفيا جمعه مع نظيره المولدوفي، أيجوز دينودون.



ويظهر في مقطع فيديو الرئيس التركي وقد غلبه النعاس، بعدما ظل يقاوم أكثر من مرة.

  • أردوغان ينام.. لمرة ثالثة
كثيرة هي المؤتمرات التي ينام فيها الرئيس التركي، فمرة أخرى ظهر الرئيس نائما خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، بوروشينكو.


  • أردوغان ينام مرة رابعة خلال مؤتمر مع بوتين
ورصدت قناة "روسيا اليوم" الروسية الرئيس التركي، ينام خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أكتوبر 2016.


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