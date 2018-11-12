النائب محمد عطا مهاجما محافظ الإسكندرية: عامل أبلكيشن عشان نقابلة

هاجم النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، محافظ الإسكندرية، بسبب معاناة نواب المحافظة للقائه، موضحا أن المحافظ أنشأ "ابلكيشن" على الإنترنت، ليقدم النواب عليه طلبا لمقابلته.



وسخر عطا من ذلك، قائلا، " ابلكيشن ليه، ناقص أقدم طلب عليه دمغة، ده أمر مرفوض".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة طلبات إحاطة، تتعلق بمشكلات المحافظات بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوى.



ومن جانبه قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والسلطة التنفيذية، لا يوجد بينهما أي تصارع أو تنافس، ولكن العلاقة بينهما وفقا للدستور تقوم على التعاون .



وطالب عبد العال ، خلال الجلسة العامة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حل تلك الإشكالية، وهو الأمر الذى وعد الوزير بتنفيذه قائلا : سيتم حلها فى القريب العاجل .

