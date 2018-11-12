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برلمان

رفع الجلسة العامة للبرلمان .. وعودة الانعقاد 25 الجاري

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاده الأحد 25 نوفمبر.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية، محمود شعراوى.

كما وافق المجلس على مشروع تعديل قانون التعليم.

شهدت الجلسة مطالبة بعض النواب، وزير التنمية المحلية، بمواجهة الفساد فى المحليات الذى يعطل مصالح المواطنين.

وعقب الدكتور على عبد العال، على كلمة النائب جمال شويخ، الذى اشتكى من وجود فساد بالمحليات أثناء تلاوة إلقاء طلب الإحاطة المقدمة منه، قائلا: "فساد المحليات وصل للركب، ومنذ سنوات قيلت هذه العبارة فى هذه القاعة، إن فساد المحليات وصل للركب".
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