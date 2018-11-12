مصرع شاب في حفرة أثرية.. ولجنة هندسية: استمرار البحث عن الجثة يهدد حياة سكان العقار

تسلمت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تقارير فنية من لجان شكلتها النيابة لفحص انهيار عقار أثناء التنقيب عن الآثار أسفر عن مصرع شاب داخل الحفر بمنطقة الشيخ زايد.



وكشفت التقارير التي قدمتها لجنة من وزارة الآثار أن الحفرة بالطابق الأرضي هدفها التنقيب عن الآثار، وأفاد تقرير استشاري هندسي آخر تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بخطورة الحفر لاستخراج جثة الشاب المفقودة، نظرا لما قد يسببه ذلك من انهيار العقار محل الواقعة وتهديد حياة وسلامة قاطنيه، خاصة أن الحفرة عبثت بأساسات العقار، وتسببت في حدوث انهيار رملي أسفله.



استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة كاملة بعد مرور 10 أيام على حدوثها، وأمرت بحبس متهم مضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار صاحب الشقة الهارب.



وشكلت النيابة لجنة استشارية من كلية هندسة جامعة القاهرة، لفحص العقار، وبيان حالته وتأثير الحفرة على سلامته ومدي وجود خطورة داهمة من عدمه، واستمعت النيابة لأقوال المتهم المضبوط، والذي أقر بقيامه وأخرين بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار، وأثناء أعمال الحفر انهارت الرمال ودفن صديقهم أسفلها ولم يتمكن والمتهم الثالث مالك الشقة من إنقاذه وفرا هاربين.



فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج جثة الشاب المعتز بالله. ح، 23 سنة، من أسفل أنقاض حفرة الآثار، بالتعاون مع عدة أجهزة من بينها قوات الأمن، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.



كان بلاغ لقوات الأمن يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشيخ زايد ومصرع أحدهم في انهيار الحفر، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية لاستخراج الشاب من تحت الأنقاض، إلا أن جهودهم لم تسفر عن استخراجه، بسبب صعوبة التعامل مع موقع الحفرة، البالغ عمقها 20 مترا، أسفل عقار مأهول بالسكان؛ وتمكنت من إلقاء القبض علي أحد المتورطين في الواقعة وفر الثالث هاربا.