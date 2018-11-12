ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شاب في حفرة أثرية.. ولجنة هندسية: استمرار البحث عن الجثة يهدد حياة سكان العقار

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:33 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
تسلمت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، تقارير فنية من لجان شكلتها النيابة لفحص انهيار عقار أثناء التنقيب عن الآثار أسفر عن مصرع شاب داخل الحفر بمنطقة الشيخ زايد.

وكشفت التقارير التي قدمتها لجنة من وزارة الآثار أن الحفرة بالطابق الأرضي هدفها التنقيب عن الآثار، وأفاد تقرير استشاري هندسي آخر تابع لهيئة المجتمعات العمرانية بخطورة الحفر لاستخراج جثة الشاب المفقودة، نظرا لما قد يسببه ذلك من انهيار العقار محل الواقعة وتهديد حياة وسلامة قاطنيه، خاصة أن الحفرة عبثت بأساسات العقار، وتسببت في حدوث انهيار رملي أسفله.

استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة كاملة بعد مرور 10 أيام على حدوثها، وأمرت بحبس متهم مضبوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار صاحب الشقة الهارب.

وشكلت النيابة لجنة استشارية من كلية هندسة جامعة القاهرة، لفحص العقار، وبيان حالته وتأثير الحفرة على سلامته ومدي وجود خطورة داهمة من عدمه، واستمعت النيابة لأقوال المتهم المضبوط، والذي أقر بقيامه وأخرين بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار، وأثناء أعمال الحفر انهارت الرمال ودفن صديقهم أسفلها ولم يتمكن والمتهم الثالث مالك الشقة من إنقاذه وفرا هاربين.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لاستخراج جثة الشاب المعتز بالله. ح، 23 سنة، من أسفل أنقاض حفرة الآثار، بالتعاون مع عدة أجهزة من بينها قوات الأمن، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.

كان بلاغ لقوات الأمن يفيد بقيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالشيخ زايد ومصرع أحدهم في انهيار الحفر، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية لاستخراج الشاب من تحت الأنقاض، إلا أن جهودهم لم تسفر عن استخراجه، بسبب صعوبة التعامل مع موقع الحفرة، البالغ عمقها 20 مترا، أسفل عقار مأهول بالسكان؛ وتمكنت من إلقاء القبض علي أحد المتورطين في الواقعة وفر الثالث هاربا.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجير كابول

رد مفتي الجمهورية على المتشددين محرمي شراء حلوى المولد

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس الشتاء.. الأربعاء والخميس موجة طقس غير مستقرة

المشدد ١٠سنوات و15 مليون جنيه غرامة لمحافظ المنوفية السابق بتهمة الرشوة

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

14 شخصا يقتحمون منزلا بـ لودر وسيارتين ويختطفون صاحبه بـ طوخ

مصلحة الضرائب: مد ساعات العمل إلى 8 مساء لاستقبال ممولي الضرائب

3 مدافعين تحت أنظار إدارة الزمالك في الانتقالات الشتوية

السياح الروس يغضبون على تركيا.. وينتظرون العودة لمصر بفارغ الصبر

أحمد موسى: 3 ملايين مواطن يحصلون على تموين وهم لا يستحقون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

فيديو

برلمانية: نعيش في مجتمع ذكوري يمارس العنف ضد المرأة .. فيديو
تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو
متحدي إعاقة: قادرون على الدفاع عن مصر مع أبطال الجيش والشرطة ..فيديو
مُسن يشكو تأجيل عملية جراحية له بـ بنها الجامعي.. ومدير المستشفى: حالته ليست حرجة
حسين الجسمي يطرح أجا الليل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟