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أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
محمود مطاوع
يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، غدا الثلاثاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

كما يناقش الاجتماع توصيات مؤتمر شباب العالم الذي انعقد مؤخرا في شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من المقرر أيضا أن يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

يستعرض اجتماع الحكومة كذلك آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويستكمل رئيس الوزراء متابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
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