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محافظات

اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الحدادين بطوخ

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
محافظ القليوبية الدكتور
محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية

واشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة مشيرا الى أن المديرية تنظم اليوم الثلاثاء قافلة لقرية الحدادين بطوخ والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

وأشار وكيل صحة القليوبية إلى تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية موضحا إلى أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.
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