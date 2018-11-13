اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الحدادين بطوخ

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية





واشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة مشيرا الى أن المديرية تنظم اليوم الثلاثاء قافلة لقرية الحدادين بطوخ والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".



