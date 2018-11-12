محافظ الأقصر يتفقد الحملة الميكانيكية بمدينة البياضية

تفقد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الحملة الميكانيكية بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر؛ لبحث الاستفادة من السيارات والمعدات ودراسة حصر إمكانيات الحملة ونسب التشغيل.





ووجه محافظ الأقصر، خلال تفقده للحملة بوضع خطة عمل لحصر كافة المعدات غير المستخدمة؛ لبحث صيانتها وإعادة استغلالها فى عمليات النظافة ونقل المخلفات.





وتحديد احتياجات كل مدن وقرى المحافظة من المعدات للوصول إلى اعلى معدل تشغيل فعلى للحملة عبر إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للمعدات والسيارات والجرارات بدلًا من تكهين المعطل لترشيد النفقات وتقليل المصروفات غير اللازمة.