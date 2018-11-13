الدرع الأمني يتوهج في نوفمبر.. إحباط الهجوم علي كمين بالعريش بـ حزام ناسف.. الثأر لشهداء دير الانبا صموئيل بالمنيا ومقتل 19 إرهابيا.. إحباط تهريب 300 كيلو بانجو.. وإيقاف سلسال الدم بأسيوط

وزارة الداخلية تتصدي لمحاولات العناصر الارهابية والإجرامية في نوفمبر

مقتل 19 إرهابيا في مواجهات امنية بالظهير الصحراوي بالمنيا

إحباط تهريب منسوجات أثرية إلي دولة عربية، وايقاف سلسال التار بأسيوط

احباط محاولة تفجير انتحاري لقول أمني بالعريش باستخدام حزام ناسف





تصدت وزارة الداخلية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر لبعض محاولات الخروج عن القانون وعلي رأسها الارهاب الاسود، تلك العناصر التي لا تعرف للحق مكانا ولا للالتزام عنوانا، حتي ظنوا البراءة والهروب من جرائمهم، ووأد كل ماهو أخضر ويابس كما هيأت لهم شياطينهم، إلا ان درع الشرطة كان لهم بالمرصاد، في كل حد وصوب، احبطوا محاولاتهم للايقاع بالوطن، ووقفوا امام اهدافهم في تهريب المواد الغذائية والمخدرات وغيرها، محققين ما أقسموا عليه فداءً لتراب هذا الوطن.





الإرهاب في المنيا

لم تمر 4 ايام من شهر نوفمبر للعام الحالي، حتي استطاع جهاز الأمن الوطني في الكشف عن تمركز للعناصر الإرهابية الخطرة المتورطة فى تنفيذ عمليات عدائية كان آخرها الهجوم على المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل فى المنيا، حيث تم عقب وقوع الحادث تشكيل مجموعات ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة فى ذلك بوسائل فنية حديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتى يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.





وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطنى عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي للمنيا واتخاذها مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمنى، وتم مداهمة المنطقة المشار إليها وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الارهابية بإطلاق النيران تجاه القوات ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الارهابية "جار تحديدهم"، وتبين من البحث أن المتهمين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي حيث عثر بحوزتهم على أعلام التنظيم وأوراق فكرية وتنظيمية بجانب 4 بنادق آلية وأخرى FN و3 خرطوش و4 طبنجات.





منسوجات آثرية

وفي ذات الإطار، نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ، في إحباط محاولة تهريب منسوجات ذات قيمة أثرية داخل حاوية متجهة إلى إحدى الدول العربية، بعدما أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى اعتزام إحدى شركات الإستيراد والتصدير ملك المدعو "رضا.ع.أ" ، وشريكه المدعو "شلبى.ع.أ" ، الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، تصدير موبيليات خشبية داخل حاوية إلى إحدى الدول العربية ، وإخفاء قطع ذات قيمة تاريخية وأثرية.. ضمن مشمول الرسالة.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الحاوية بالتنسيق مع لجنة متخصصة من الجهات المعنية ، وتفتيشها عُثر على 4 ستائر من المنسوجات مختلفة الأشكال والأحجام مطرزة بخيوط معدنية، ومدون عليها آيات قرآنية تظهر عليها آثار القدم.. وبعرضها على لجنة متخصصة إنتهت أعمالها إلى أن الستائر المضبوطة ذات قيمة فنية وتاريخية عالية تخضع لقانون حماية الآثار، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن المدعو عماد.ح.أ ، أنكر علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات، واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.





سلسال الدم

كما تصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسلسال الدماء، حين نجحت فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة روفائيل - بنى قرة - دائرة مركز شرطة القوصية فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين؛ حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.





300 كيلو بانجو

كما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية وإعتزامه تهريب شحنة كبيرة من مادة البانجو المخدرة مخبأة داخل "هراس للأسفلت" من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط بمحافظة السويس، وتم تحديد القائم على ذلك النشاط المدعو/ أحمد .م.ف– مواليد 1986، مقيم بدائرة قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية وأمكن رصده حال قيامه بنقل وتهريب المواد المخدرة من سيناء لترويجها بمختلف المحافظات ، مخبأة بمخزن سرى مُعد سلفًا بداخل "هراس للأسفلت" محمل على الكساحة رقم "د أ ط7251 " بالسيارة رقم "د ل ب – 4951".





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط السيارة سالفة البيان محملة "بالهراس" وكذا السيارة رقم "12577 نقل السويس" حال تواجده بالقرب من شرق معدية الشط – بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته "120" لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو الجاف المخدر وزنت "300" ثلاثمائة كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بحيازته لها بقصد نقلها لحساب أحد الأشخاص حدده وملكيته، للمبلغ المالى، وإستخدامه للسيارة والهاتف فى النقل والترويج للمواد المخدرة.





تهريب ملابس

وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أتوبيس به كميات كبيرة من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذ الرسوة بمدينة بورسعيد، بعدما وردت معلومات أكدتها التحريات برئاسة اللواء أشرف فؤاد، مدير مباحث الإدارة العامة، مفادها قيام المدعو "أسامة. س"، 27 سنة، مقيم مركز المنزلة دقهلية، وقائد الأتوبيس رقم 1610 رحلات بورسعيد، بتهريب كميات كبيرة من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمخبأ سرى داخل الأتوبيس.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الأتوبيس وقائده وبه 715 دستة ملابس حريمى أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وتزن أكثر من نصف طن، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.





حزام ناسف