اتحاد الجمعيات الأهلية: نستقبل مولودا جديدا كل 15 ثانية

استنكر الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الارتفاع المتزايد في عدد السكان؛ موضحًا أنه يجب توافر إرادة سياسية للحد من الزيادة السكانية والتعامل مع القضية بأسلوب اللامركزية وتوفير موارد الخطة الاستراتيجية القومية للسكان.





وأكد "عبدالقوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تستقبل كل 15 ثانية مولودًا، أي زيادة في عدد السكان بمعدل 2.5 مليون سنويًا، ويساوي نصف عدد مواليد أوروبا بالكامل.





وقال: "كل سنة بنستقبل دولة جديدة"؛ مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا أن نشجع الأسر التي تقوم بتنظيم الأسرة من خلال إعطائها حوافز إيجابية، بالإضافة إلى توفير خدمات تنظيم الأسر في كافة أنحاء الجمهورية.