ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان يلتقي سفير اليابان بالقاهرة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:12 م
صدى البلد
فريدة محمد
التقت لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى القاهرة في أول زيارة لمجلس النواب.

وتناول اللقاء التشاور بشأن دور اللجنة من الناحية البرلمانية ورؤية اللجنة تجاه التحرك أفريقيا من الناحية تنمية العلاقات البرلمانية سواء على المستوى الإقليمي على مستوى الدول أو على صعيد المحافل الإقليمية أو الدولي على مستوى الاتحادات الدولية.

تناول أيضا اللقاء رؤية اليابان بشأن الاستفادة بدور مصر كدولة معبر للعلاقات مع أفريقيا خاصة في ظل ترأس مصر قمة الاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٩ سواء علي كانت العلاقات الجنوبية - الجنوبية او الشمالية - جنوبية.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس نادي الاتحاد السعودي: الأهلى يضع العراقيل في طريقنا

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في النسخة الجديدة من أراب جوت تالنت ..صور

كريم السبكي يكشف حقيقة تعاقد حمو بيكا على فيلم جديد

محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

برعاية قطر .. باكستان تفرج عن أخطر إرهابيي طالبان

التنمية المحلية: ترخيص 211 ألف توك توك حتى الان

شاهد.. سخرية هاني شاكر من حمو بيكا ومجدي شطة

صلاح يسافر متخفيًا قبل لقاء مصر وتونس

شاهد .. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع سيدتين بطريق مزدحم

السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب

إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ من غزة والحكومة تناشد المستوطنين البقاء بالملاجئ

منتخب مصر يصل برج العرب استعدادًا لمواجهة تونس .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

حماية المستهلك يؤكد حل 1775 شكوى ضمن مبادرة اليوم المفتوح
نقيب الزبالين: تهميشنا سبب انتشار القمامة .. وإحنا أصدقاء البيئة
محلية النواب: 7.7 مليار جنيه تكلفة إصلاح منظومة القمامة .. فيديو
السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟