رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان يلتقي سفير اليابان بالقاهرة

التقت لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان السفير ماساكي نوكي سفير اليابان لدى القاهرة في أول زيارة لمجلس النواب.



وتناول اللقاء التشاور بشأن دور اللجنة من الناحية البرلمانية ورؤية اللجنة تجاه التحرك أفريقيا من الناحية تنمية العلاقات البرلمانية سواء على المستوى الإقليمي على مستوى الدول أو على صعيد المحافل الإقليمية أو الدولي على مستوى الاتحادات الدولية.



تناول أيضا اللقاء رؤية اليابان بشأن الاستفادة بدور مصر كدولة معبر للعلاقات مع أفريقيا خاصة في ظل ترأس مصر قمة الاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٩ سواء علي كانت العلاقات الجنوبية - الجنوبية او الشمالية - جنوبية.