برلماني: يجب على المواطنين المشاركة في حل أزمة المخلفات

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن إطلاق حوار مجتمعي شامل لتطوير منظومة المخلفات، مؤشر ايجابي للقضاء علي هذه المشكلة، والتي انتشرت بشكل كبير هذه الفترة،



وأضاف الفيومي في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هناك العديد من الأفكار والآراء تجاه هذا الموضوع ولكن ينقصها التنفيذ مشيرا إلى أهمية مشاركة المواطن في معالجة هذه الأزمة، وعدم الاعتماد الكلي علي الدولة والحكومة.



وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية الى اهمية وجود توعية شاملة توضح كيفية التعامل مع المخلفات والاستفادة منها سواء بعمل مصانع لإعادة تدويرها والتي ستكون عامل هام في التخلص منها، بل والاستفادة منها ماديا فضلا عن توفير فرص العمل ونحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، وعدم إلقائها في الشوارع والأماكن الحيوية.