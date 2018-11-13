برلمانية: يجب وضع ضوابط لقرار فتح صندوق مثائل الأدوية

قالت النائبة مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب وضع ضوابط لقرار فتح صندوق بدائل الأدوية مشيرة إلى أنه قرار جيد،ولكن يجب اتباعه بقرار ارفاق الاسم العلمى للدواء.
وأضافت الشرقاوي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الدكتور هالة زايد وزير الصحة أصدرت هذا القرار للقضاء على احتكار الأدوية ولكن لابد من تعديله حتي لا يكون له مردود سلبي علي الصيدليات، متابعة"أن لجنة الشئون الصحية قدمت طلبات إحاطة لوزيرة الصحة بشأن هذا الموضوع بإرفاق الاسم العلمي للدواء بجانب قرار فتح صندوق البدائل حتى لا تكون هناك فوضى في سوق الدواء المصري" .
كانت قد أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قرار بتعديل سياسة تسجيل الأدوية الذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد ب 12 مثيلا كما كان في السابق.