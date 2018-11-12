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برلمان

بدء اجتماع ائتلاف دعم مصر بمقره بمجلس النواب

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
بدأ منذ قليل اجتماع ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان التابعين للائتلاف وهم النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة، وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل و أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية وأمين عام الائتلاف، والنائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية.

إضافة إلى النائب أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف، واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب، والنائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وكمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور شريف الجابري الأمين المساعد لائتلاف دعم مصر .
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