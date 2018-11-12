أول سائقة تروسيكل في الصعيد: قررت اشتغل بسبب قلة الماديات والفلوس ..فيديو

قالت مروة الجهلان، أول سائقة تروسيكل بالصعيد، إن الظروف الصعبة هي التي أجبرتها علي هذه المهنة، معقبة: «الظروف حكمت إني اشتغل كدا».





وأوضحت "الجهلان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، «قررت اشتغل بسبب قلة الماديات والفلوس، وخدت القرار علي طول إني اشتغل»، مشيرة: «الناس فضلت فترة تبص لي بنظرة غريبة، ويقولوا زي الولد، بعد كدا الموضوع بقا عادي».



