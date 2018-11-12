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أول سائقة تروسيكل في الصعيد: قررت اشتغل بسبب قلة الماديات والفلوس ..فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:03 م
أول سائقة تروسيكل
أول سائقة تروسيكل بالصعيد،=
محمد القاضي
قالت مروة الجهلان، أول سائقة تروسيكل بالصعيد، إن الظروف الصعبة هي التي أجبرتها علي هذه المهنة، معقبة: «الظروف حكمت إني اشتغل كدا».

وأوضحت "الجهلان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، «قررت اشتغل بسبب قلة الماديات والفلوس، وخدت القرار علي طول إني اشتغل»، مشيرة: «الناس فضلت فترة تبص لي بنظرة غريبة، ويقولوا زي الولد، بعد كدا الموضوع بقا عادي».

وأضافت أول سائقة تروسيكل بالصعيد: «طفل صغير في الحضانة شافني قالي إنتي أميرة الصعيد، ودا إحساس جميل إنهم يقولولي أميرة الصعيد علشان دي كلمة كبيرة عندنا في الصعيد».
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