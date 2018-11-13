الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: 2019 .. العام الأفضل لقطاع الأعمال الألماني في مصر.. الاستثمار في محور قناة السويس ضمن أولوياتنا.. و6 مليارات يورو حجم التجارة بين البلدين

يان نوتير، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة:

الصادرات المصرية إلى ألمانيا سجلت نموا بنسبة 5% بعد تعويم الجنيه

50 % من الشركات الألمانية تزيد استثمارتها في مصر خلال 2019

42 % من شركاتنا في مصر تزيد عدد الموظفين خلال العام القادم

شركاتنا في مصر تضع في أولويات الاستثمار في محور قناة السويس









كشف يان نوتير المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا مع ممثلي الشركات الألمانية في مصر، واصفا العلاقة بين مصر وألمانيا بأنها ثابتة وموثوق بها.





أوضح نوتير، خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على هامش، احتفالية مجموعة طيران "لوفتهانزا" بمرور 60 عاما على تواجدها في القاهرة، أن ممثلي الصناعة الألمان أظهروا خلال اللقاء مع الرئيس السيسي اهتماما بزيادة أعمالهم التجارية مع مصر، مُشيرا إلى أنه تم التطرق للعديد من الموضوعات والقضايا وليست الشأن الاقتصادي فقط.





وقال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إنه تم التطرق للموضوعات التكنولوجية المصنوعة في ألمانيا والجيل الرابع من الصناعة "التحول الرقمي"، وموضوعات الطاقة وكفاءتها، بالإضافة إلى مبادرات التدريب الفني المصرية.





وأشار إلى أن الألمان أعربوا عن سعادتهم باستمرار الجهود المصرية في تحويل بنية العمل كثيفة العمالة إلى اقتصاد مدفوع بالابتكار، وقال إن هناك نحو 100 شركة ألمانية ذات نشاط في مصر أجرت دراسة حول تقييم أحوال الشركات الألمانية في مصر خلال هذا العام، وخرج بنتائج إيجابية.





وأوضح نوتير، أن نتائج الدراسة التي أجرتها الشركات الألمان، كشفت، أنه نحو 60% من الشركات قالت إن مستوى أعمالها في مصر خلال عام 2018 أفضل من العام السابق، بينما رأت 32% من الشركات أن الأوضاع مشابه للعام الماضي، فيما أعرب نحو 64% من الشركات عن تفاؤلهم بعام 2019، بأنه سيكون العام الأفضل بالنسبة للأعمال والاستثمارات الألمانية في مصر.





وكشف أن هناك 42% من الشركات الألمانية قالوا إنهم يزيدوا عدد الوظائف في 2019، و50% من الشركات تزيد استثمارتها في مصر.





واعتبر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، زيادة عدد الركاب الألمان إلى القاهرة خلال العام الحالي بنسبة تزيد عن العام الماضي 50% هو مؤشر إيجابي ليس فقط من أجل السياحة وإنما يعكس اهتمام قطاع الأعمال والصناعة والتجارة في ألمانيا بإنشاء أعمال لهم في مصر ويعكس زيادة الحركة إلى القاهرة.





وأكد نوتير، أن تعزيز العمليات التجارية والصناعية بين مصر وألمانيا ينعكس بإيجابية على البلدين، مُشيرا إلى أن معدل الواردات الألمانية إلى مصر نما بنسبة 8%، فيما سجلت الصادرات المصرية لألمانيا نسبة نمو تصل إلى 5%، معتبرا أن تخفيض قيمة الجنيه المصري، هو وراء نمو الصادرات المصرية.





ولفت إلى أن الصناعة الألمانية نمت في مصر على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مُشيرا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من ألف استثمار ألماني، وأن حجم التجارة بين مصر وألمانيا يتعدى الـ6 مليارات يورو.





ولفت إلى أن شركات الاستثمار الألمانية ورجال الأعمال الألمان يضعون أمام أعينهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وخاصة الاستثمار في البنية الأساسية والموانئ والطرق وفرص البنية التحتية التي تقوم مصر بإعادة هيكلتها وتحديثها خلال السنوات الأخيرة.





وأوضح المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أنه تم التطرق إلى هذه المشروعات خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا الأخيرة، مع رجال الأعمال وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، مؤكدا أنه كان أحد الحضور لهذه المناقشات التي دارت على طاولة المستثمرين الألمان مع مصر.





ونوه إلى أن الشركات الألمانية تأخذ قرارتها وفق مجموعة من المعايير من ضمنها التكتلات الصناعة والعمالة الفنية المدربة التي تلبي احتياجات الشركات الألمانية في مصر.



