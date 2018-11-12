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بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار.. الداخلية تناشد المواطنين الالتزام بمعايير القيادة الآمنة على الطرق الرئيسية.. وتعلن: 01221110000 للإغاثة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:25 م
الشبورة علي الطرق
الشبورة علي الطرق الرئيسية
أحمد مهدي
  •  تحذيرات للأرصاد بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول الأمطار
  •  الداخلية تناشد قائدي المركبات الالتزام بمعايير القيادة الآمنة 
  •  الإدارة العامة للمرور: تمشيط للطرق ومراقبة لحظية من داخل غرف العمليات
  •  سيارات دفع رباعي وانتشار سريع علي الطرق.. وسيارات إغاثة للتدخل 


قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا مع نهاية الأسبوع الحالي لتصل درجة الحرارة العظمي بالقاهرة لنحو 23 درجة، والصغرى 16 درجة، مضيفا أن فرص سقوط الأمطار تزيد على السواحل الشمالية وبدءًا من الغد ستشمل الوجه البحرى أيضًا ومن الممكن أن تصل الأمطار إلى القاهرة يوم الأربعاء القادم.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار ستزيد فى الفترة القادمة بشكل ملحوظ، ناصحًا جميع المصريين ارتداء الملابس الشتوية خلال أسبوع من الآن، كما نصح بضرورة اتباع تعليمات المرور خاصة فى الصباح الباكر.

وفي سياق متصل، وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور الى نشر الاكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة قبل دخول فصل الشتاء بأيام قليلة.

وجددت الإدارة العامة للمرور، دعواتها لقائدي المركبات على الطرق الصحراوية بالالتزام بقواعد ومعايير القيادة الآمنة حفاظا على سلامتهم، في إطار سياسة الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكل المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.

فيما تتابع غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعداد لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.

وأشارت مصادر أمنية، إلى توجيهات اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس، و01221110000 للاتصال علي سيارات الاغاثة التابعة للإدارة.

وتابعت: أنه تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الاكمنة الثابتة والاقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل الذي يتجاوز حمولته الـ 4، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه.

وأكدت المصادر نشر الأقوال الأمنية علي الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.
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