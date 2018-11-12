بلطجي يسقط حارس أمن بلكمة مميتة في ويمبلي.. فيديو

كشفت لقطات صادمة، لبلطجي يسقط حارس أمن بلكمة واحدة بعد أن منعه، هو وأصدقاؤه من دخول متجر للملابس الرياضية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أسقط الشباب حارس الأمن بيده اليمنى بعد أن لكمه في فكه بعد أن حاول اصطحابه بعيدًا عن المتجر في ويمبلي، شمال غرب لندن، قبل الساعة السادسة مساءً.



ويوضح الفيديو الضحية وهو يسقط على الأرض بعد أن سحق الشاب البلطجي وجهه بلكمة واحدة مما دفع أصدقائه إلى الضحك والسخرية من حارس الأمن المسحول.



