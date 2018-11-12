نقيب الفلاحين: الزراعة عليها إعلان سعر توريد القمح للعام الحالي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية فمصر تستورد ما يقرب من 9 ملايين طن من القمح، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه في العام الماضي تم زراعة ما يقرب من 3 ملايين و260 ألف طن.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب على وزارة الزراعة مراعاة عدة أمور لتجنب الأزمة التى حدثت العام الماضي في القمح وأهمها يجب على وزارة الزراعة أن تعلن عن سعر توريد القمح للعام الحالى للفلاحين حتى لا يضطر الفلاحين إلى بيع القمح للتجار.



وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أيضا لتجنب أزمات القمح توفير التقاوي والمبيدات والأدوية اللازمة حتى يتوفر للفلاحين كل الأدوات والإمكانات اللازمة مع العمل على الزراعة على مصاطب إذا تمت الزراعة فى الأراضي الجديدة لأنها تعطي إنتاجية أكثر وتحتاج إلى مياه أقل.