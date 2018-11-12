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منوعات

اتهام زوجين بريطانيين بالنازية بعد تسمية ابنهما هتلر .. صور

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:46 م
صدى البلد
أحمد شريف
يواجه زوجان تهمة انضمامهما إلى منظمة النازيين الجدد المحظورة بعد تسمية مولودهما الجديد أدولف هتلر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أتهم آدم توماس البالغ من العمر 22 عاما، وزوجته كلوديا باتاتاس 38 عاما من مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، بكونهما من أتباع الحركة الوطنية النازية الجديدة ، التي تعتبر منظمة إرهابية.

وكان عرض على هيئة المحلفين بالمحكمة البريطانية صورة لتوماس في ثوب أبيض وغطاء للرأس وهو يحمل طفله - الذي زُعم أنه اسمه على اسم الزعيم النازي أدولف هتلر.

وفحصت المحكمة برمنجهام كراون للممتلكات النازية التي تم اكتشافها في منزل المشتبه به.
اتهام زوجين بريطانيين بالنازية بعد تسمية ابنهما هتلر .. صور
اتهام زوجين بريطانيين بالنازية بعد تسمية ابنهما هتلر .. صور
اتهام زوجين بريطانيين بالنازية بعد تسمية ابنهما هتلر .. صور
اتهام زوجين بريطانيين بالنازية بعد تسمية ابنهما هتلر .. صور
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