برلمانية: فتح صندوق البدائل للأدوية قرار صائب يقضي على الاحتكار

أيدت شادية محمود، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بفتح صندوق "البدائل" للأدوية، مشيرة إلى أنه قرار حكيم، سيعمل على القضاء على احتكار الدواء في مصر.



وأضافت "محمود" في تصريح لـ"صدي البلد" أن فتح صندوق البدائل للأدوية؛ سيعطي فرصة لإنتاج أكثر من بديل للدواء وبالتالي ستتم تغطية النقص والقضاء على الاحتكار الموجود في السوق المصرية، لافتة إلى أن الهدف الأول من هذا القرار هو مصلحة المواطن.



وتابعت النائبة أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أوصت بتفعيل هذا القرار منذ فترة كونه قرارا صائبا يصب في مصلحة الدولة المصرية.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أصدرت قرارا، بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، والذي يقضي بفتح صندوق "مثائل الأدوية البشرية" دون التقيد بـ12 مثيلا كما كان في السابق.