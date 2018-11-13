برلماني: قرار فتح صندوق البدائل للأدوية يضخم أزمة الأدوية في مصر

قال النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب أن قرار فتح صندوق البدائل للادوية يساعد على تفاقم أزمة الادوية وسيكون له مردود سلبي على صناعة الدواء والصيدليات والمواطن المصري .





وأضاف المشد في تصريحات لـ"صدي البلد" بأن هذا القرار سيضر بصناعة الدواء والمواطن، ولن يكون له تأثير كمي أو كيفي على الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر لا تعاني من نقص البدائل في الأدوية، لأن هناك نحو 30 ألف مستحضر دوائي مسجل في مصر تقريبًا، كما أن لديها عدد ضخم من مصانع الدواء، ولكن الأزمة هي العشوائية وعدم وجود رؤى في صناعة الدواء.





وتابع:" يجب إلغاء هذا القرار مبدائيًا"، موضحا أن أي قرار لابد من مناقشته وطرحه على المختصين بنطاق أوسع للوصول إلى حل مناسب ،لافتا أن الدواء في مصر يوجد فيه مشاكل كبيرة و 90 % من المشاكل بسبب وزارة الصحة".



