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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية: القبض على خلية إرهابية متخصصة في المواد المتفجرة بالرمادي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أكبر خلية إرهابية متخصصة في تصنيع وتفخيخ المتفجرات ضد قوات الأمن العراقية والمدنيين في منطقة الرمادي.

وذكرت الاستخبارات العسكرية - في بيان، أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات "لواء المشاة 38" بعملية نوعية استباقية تمكنت من الإطاحة بأكبر خلية لتصنيع وتفخيخ المواد المتفجرة تدعى خلية (أبي عبد الله الأنصاري)، وإلقاء القبض على جميع الإرهابيين فيها، والبالغ عددهم 6 عناصر من المتخصصين بهذا المجال، بعد أن تم استدراجهم لكمائن نصبت لهم في منطقتي القرية العصرية و الزنكورة بالرمادي.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
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