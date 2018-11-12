نصائح ذهبية لمرضى العمود الفقري

- ممارسة تمارين العلاج الطبيعي والرياضية التي يصفها الطبيب بانتظام.

- عند حمل أي شيء مهما كان وزنه بسيطا اجعله بعيدا عن جسمك.

- اهتم بالجلوس بظهر مفرود غير منحن للأمام أو غير مائل لأحد الجانبين.

- التزم بتطبيق الوضعيات الصحية أثناء النوم والسير وحتى الوقوف.

قال الدكتور هشام أبو رحمة، استشارى المخ والأعصاب، إن الإصابة بمشاكل العمود الفقري من الأمور الشائعة التي يتعرض لها البعض نتيجة السقوط من أماكن مرتفعة أو تآكل الغضاريف أو التقدم في السن، ويحتاج علاج هذه الفئة اتباع بعض الإرشادات الصحية بجانب الالتزام بتعليمات الطبيب.وأضاف "أبو رحمة" أن هناك 4 نصائح ذهبية على المريض الالتزام بها ليتمكن من الشفاء بشكل سريع هي: