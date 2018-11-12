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مميش يستقبل رواد كلية هندسة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:51 م
مميش يستقبل رواد
مميش يستقبل رواد كلية هندسة القاهرة
انجي هيبة
استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وفدًا من رواد خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة دفعة 1975، برئاسة الأستاذ الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وبحضور المهندس محمد نشأت المنيري عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة الرئاسة وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وفي كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش بوفد رواد كلية الهندسة الذين أثروا بعلمهم العديد من المشروعات الحيوية في مختلف المجالات، وكان لهم بصمة واضحة في النهضة العمرانية التي شهدتها مصر، مؤكدًا أهمية العلم والبحث العلمي في بناء الدول والحضارات ورفع رايتها عاليًا، وتجهيز جيلًا جديدًا من الشباب قادرًا على قيادة دفة البلاد مستقبلًا.

وأكد الفريق مميش أن الدولة المصرية عمدت إلى رفع كفاءة قناة السويس وزيادة أبعادها وأعماقها ومناطق الازدواج بها، وذلك إدراكًا منها بالأهمية الاستراتيجية القناة وسعيًا لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها، بتنمية المنطقة المحيطة بها وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المشروع القومي العملاق لتنمية منطقة القناة والاستفادة من حجم البضائع الهائل الذي يعبر القناة والذي تجاوز مليار طن خلال العام الماضي.

وخلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية.

وفي ختام الزيارة، قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس للدكتور وائل الدجوي تقديرًا لإسهاماته الجليلة كوزير أسبق للتعليم العالي والبحث العلمي، ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في القناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.
مميش يستقبل رواد كلية هندسة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق
مميش يستقبل رواد كلية هندسة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق
مميش يستقبل رواد كلية هندسة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق
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