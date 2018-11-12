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أخبار البلد

محمد عبد النعيم: إلغاء خانة الديانة من البطاقة يتطلب حوارا مجتمعيا

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
أماني نوار
قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي يجب أن يتم عن طريق حوار مجتمعي ويتفق عليه جميع الأجهزة السيادية.

وأضاف "عبد النعيم"، في تصريحات "لصدى البلد"، أن الأمر يتطلب حوارا دينيا من الأزهر والكنيسة حتى لا تخرج علينا الفتاوى التي تضر بالأمن القومي فيما بعد، مطالبا بمراعاة مواد الدستور جيدا قبل الموافقة على هذا الاقتراح وعلى الدولة أن تهتم به قبل إلغائه. 

يذكر أن النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، أعلن عن تقدمه بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين.
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