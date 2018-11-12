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أخبار البلد

العربية لحقوق الإنسان تدين اعتداءات قوات الاحتلال على غزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
أماني نوار
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى المتصاعدة على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين، شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، والتي تلتها سلسلة من التهديدات فى عدوان واسع على القطاع الذي لا يزال يعاني الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوان صيف 2014.

أكدت المنظمة في بيان، اليوم، أن ممارسات قوات الاحتلال تعد جرائم دولية، سواء عبر الاغتيالات بحق قادة المقاومة الفلسطينية ومنهم نور بركة، من قيادات حركة حماس، مساء أمس، أو من خلال الإمعان في قتل المواطنين الفلسطينيين باستخدام القوة المميتة عمدا بحق التظاهرات الأسبوعية لمسيرات العودة ، فضلا عن مواصلة قتل من يتهمهم الاحتلال بمحاولات طعن جنوده والمستعمرين في الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة أن تجاهل المجتمع الدولي لمسؤولياته في ردع الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب يمنح الاحتلال تشجيعًا لمواصلة ارتكاب جرائمه، كما شددت على أهمية استصدار قرار دولي لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية التي جرى احتلالها في يونيو 1967 دون قيد أو شرط، ودون أي حاجة للمفاوضات.
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