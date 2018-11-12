ضبط شركة لبيع أجهزة تحديد الأماكن بدون ترخيص شرق الإسكندرية



أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام صاحب شركة إلكترونيات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن بيع أجهزة تحديد المواقع (GPS) الخاصة بالسيارات بدون تصريح مسبق من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وتبين عدم تواجد صاحبها، وتم ضبط زوجته حال تواجدها بالشركة محل التحريات، وبحوزتها 25 جهاز "GPS" و46 جهاز "راوتر"، و5 أجهزة تنصت تسجيل صوتي ، و13 كاميرا، وجهازي إنذار سيارة، وجهازي "DVR".



وبمواجهتها ، اعترفت بملكية زوجها للمضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الشركة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شركة لبيع أجهزة تحديد الأماكن "بدون ترخيص" شرق المدينة.