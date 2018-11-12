الراحة والجلوس طويلا وراء إصابتك بهذه المشكلة

قال الدكتور هشام أبو رحمة، استشاري المخ والأعصاب، إن هناك عددا كبيرا من العادات التي يعتقد البعض أنها صحية، لكنها للأسف لها تأثير سلبي ليس على الجسم فحسب بل على المخ أيضا.



وأوضح "هشام" أن من أهم الأفكار الخاطئة التي تؤثر على المخ بشكل سلبي هي ان الراحة تجعل صحة الإنسان أفضل، لكن مع الأسف ثبت علميا أن من يجلسون أو يستريحون لعدد ساعات طويل معرضون للإصابة بعدد كبير من الأمراض ومناعتهم أقل ويعانون من تراجع أداء المخ ووظائفه خاصة التركيز والذاكرة.



وأشار "هشام " إلى أن ذلك يرجع إلى أن عندما يصاب الإنسان بالكسل أو يتطلب عمله الجلوس لفترة طويلة ينخفض معدل الدورة الدموية المسؤولة عن تغذية أنسجة الجسم والمخ، وبالتالي لا يحصل الدماغ والمخ على الغذاء اللازم لهما، مما يترتب عليه انخفاض كفاءة الوظائف التي تؤديها هذه الأجزاء.