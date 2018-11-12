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رياضة

رسميا... عودة الجماهير لمدرجات دوري المظاليم

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:32 م
جماهير دوري المظاليم
جماهير دوري المظاليم
يسري غازي - عبدالله هشام
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عودة الجماهير لمدرجات دوري القسم الثاني خلال منافسات الأسبوع العاشر، والذي ينطلق يوم ٢٢ نوفمبر، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية.

وتقدم المهندس هاني أبو ريدة بخالص الشكر للسيد وزير الداخلية على موافقته على طلبه بالسماح للجماهير بحضور مباريات الدرجة الثانية والثالثة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات.

وأكد أبوريدة أن استجابة السيد الوزير تؤكد اهتمام الدولة الكبير بعودة الجماهير للملاعب والتعبير بقوة عن قدرتها على عودة الحياة لطبيعتها ودفع عجلة التقدم في شتى المجالات وبالأخص الرياضة وكرة القدم، التي تحتاج لتضافر كل الجهود من أجل دعم كل العاملين.
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