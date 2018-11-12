طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن كالمحترفين

يمكن تحضير اللحمة بعدة طرق، ولكن أن مللتي من الطرق العادية والمعروفة، فيمكنك اتباع هذه الوصفة، وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي علی صفحتها الرسمية علی فيسبوك بتقديم طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن، باستخدام مكونات بسيطة، وتحضيرها بمنتهی السهولة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.



مقادير شرائح اللحمة في الفرن:



نصف كيلو لحمة شرائح

بصلة شرائح

قليل من الماء

1 فلفل أخضر حار شرائح

1 فلفل أحمر رومي شرائح

1 طماطم شرائح

3 ملعقة كبيرة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة باربكيو صوص

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود



طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن:



1- نقوم بوضع الصويا صوص الباربكيو صوص علی اللحمة، ثم نخلطهم جيدًا

2- نضع جميع التوابل، ونتركها ساعتين أو تحضر من الليلة السابقة

3- نقوم بتقطيع البصل والفلفل شرائح رفيعة، ونخلطها مع اللحمة

4- توضع في صينية مدهونة بالزيت ثم نضعها في الفرن إلی أن تنضج تمامًا، ويمكن إضافة القليل من الماء إذا جف ماء اللحمة، ولم تكن نضجت حتی تمام النضج.