ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن كالمحترفين

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 10:31 م
تحضير شرائح اللحمة
تحضير شرائح اللحمة في الفرن
آية التيجي
يمكن تحضير اللحمة بعدة طرق، ولكن أن مللتي من الطرق العادية والمعروفة، فيمكنك اتباع هذه الوصفة، وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي علی صفحتها الرسمية علی فيسبوك بتقديم طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن، باستخدام مكونات بسيطة، وتحضيرها بمنتهی السهولة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

مقادير شرائح اللحمة في الفرن:

نصف كيلو لحمة شرائح
بصلة شرائح
قليل من الماء
1 فلفل أخضر حار شرائح
1 فلفل أحمر رومي شرائح
1 طماطم شرائح
3 ملعقة كبيرة صويا صوص
2 ملعقة كبيرة باربكيو صوص
نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر
نصف ملعقة صغيرة قرفة بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة تحضير شرائح اللحمة في الفرن:

1- نقوم بوضع الصويا صوص الباربكيو صوص علی اللحمة، ثم نخلطهم جيدًا
2- نضع جميع التوابل، ونتركها ساعتين أو تحضر من الليلة السابقة
3- نقوم بتقطيع البصل والفلفل شرائح رفيعة، ونخلطها مع اللحمة
4- توضع في صينية مدهونة بالزيت ثم نضعها في الفرن إلی أن تنضج تمامًا، ويمكن إضافة القليل من الماء إذا جف ماء اللحمة، ولم تكن نضجت حتی تمام النضج.
loading...

ترشيحاتنا

محمد يوسف يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل وليد أزارو عن الأهلي

ياسر عرفات الأب.. حكاية لقب أبو عمار وأبنائه الـ 75

رد مفتي الجمهورية على المتشددين محرمي شراء حلوى المولد

لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

ممدوح عباس يسخر من ثورة التصحيح بالنادي الأهلي

مفاجأة .. السبكي ينفي التعاقد مع حمو بيكا

سر غياب محمد صلاح عن مران المنتخب قبل مواجهة تونس

السلطات الإثيوبية تعتقل مسئولين عسكريين بإحدى شركات بناء سد النهضة

أحمد موسى يفضح الإخوان وأحمد بتاع هولندا ..فيديو

روسيا تخطط لبناء مشروع ضخم بحجم مساحة مصر

علاء عابد: تصريحات النائبة الكويتية ضد وزيرة الهجرة غير مسئولة

تركيا ترد على وزير خارجية فرنسا بعد تكذيب أردوغان حول وفاة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

فيديو

أنغام تروي تجربتها الأليمة مع الاكتئاب: مفكرتش في الانتحار .. فيديو
الوزراء: مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل ..فيديو
ماجدة الرومي تتألق فى ختام مهرجان الموسيقى العربية .. فيديو وصور
متحدث التنمية المحلية: النواب عيون الوزارة في المحافظات ..فيديو
في لفتة إنسانية.. كوافير رجالي يتطوع لتركيب باروكة للأطفال مرضى السرطان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟