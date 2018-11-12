أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

ظهرت الفنانة الجميلة والممثلة هنا شيحة بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية، وذلك بعد زواجها مباشرة، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح أحد المجلات، وقد أثارت إعجاب جمهورها حول مدی رقة ونعومة إطلالتها.



وارتدت هنا بدلة باللون الأبيض، فقد ارتدت جاكت باللون الابيض والاسود، وتحته بلوزة باللون الأسود والمصنوعة من الحرير، وهو ما تناسب بشكل كبير مع ثنايا جسدها الممشوق.



وتركت هنا شعرها منسدلا بشكل انيق وجذاب وعلی غرار نجمات السينما أيام السبعينات، وقد بدا شعرها أقصر من العادي، وهوما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها.



وأثارت بعض اللمسات المميزة من المكياج فقد وضعت اللون النبيتي كأحمر شفاه، مع إبراز جمال عينيها بشكل مثير للغاية، ومميز، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها، وتناسب مع إطلالتها.



وقد أكملت إطلالتها بإرتداء قرطين ذهبيين مع كولية باللون الذهبي والمطعم ببعض اللالى البيضاء، مع ساورة على يديها لتبرز من جمال وأناقة إطلالتها، والمعتاد عنها دائما.



وإليكم الصور التي نشرتها عبر حسابها الإلكتروني على فيس بوك، وشهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها..