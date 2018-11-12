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أخبار العالم

ترامب ينفذ قرارا اتخذه كارتر ضد إيران قبل 40 عاما

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:32 م
دونالد ترامب وجيمي
دونالد ترامب وجيمي كارتر
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 5 نوفمبر الجاري الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تحظر شراء النفط الإيراني.

وفي تقرير لموقع "بينزينجا"، أظهر أن ترامب لم يسر فقط على خطى سلفه، باراك أوباما، بل إنهما سارا على نهج الرئيس السابق جيمي كارتر، والذي أوقف واردات النفط الإيراني لدواع الأمن القومي في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 1979، أثناء قيام الثورة الخمينية في إيران.

وأوضح الموقع أن كارتر جاء بعد استيلاء الإيرانيين الموالين لـلخميني، على السفارة الأمريكية، واحتجاز 66 من الرهائن الأمريكيين لمدة 444 يوما، ليتخذ كارتر قرار وقف الواردات من المنطقة، خوفا من استهداف الإيرانيين ناقلات النفط الأمريكية أو المصافي.

جاء القرار التجاري بعد عقد من عدم الاستقرار في تجارة النفط، وقبل عام من ذلك، أضرب عمال النفط الإيرانيين عن العمل ما أضر بالإمداد العالمي، وقبل ست سنوات، قطعت منظمة البلدان المصدرة للنفط الصادرات إلى حلفاء إسرائيل في حرب أكتوبر، التى توافق يوم الغفران لدى قوات الاحتلال.

انتهت الترتيبات بعلاقات دبلوماسية ودية تمت زراعتها من خلال الشاه السابق للبلاد. وفي السابق، تعاونت إيران والولايات المتحدة للتوسط في السلام بين مصر وإسرائيل، ومناقشة عدم الانتشار النووي مع الاتحاد السوفييتي ، وتشجيع الحفاظ على النفط واستخدام الطاقة البديلة.

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