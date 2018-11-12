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منوعات

مواقع أجنبية تسلط الضوءعلى الاكتشافات المصرية الجديدة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
منوعات
سلط موقع " يورو نيوز" الضوء على إعلان وزارة الآثار المصرية اكتشاف سبعة مقابر جديدة تعود إلي العصر الفرعوني في منطقة سقارة، فضلا عن العثور علي العديد من الحيوانات المحنطة، وخاصة "القطط الفرعونية"، التي كانت تحوز مكانة كبيرة لدى المصريين القدماء والتي وصلت إلى التقديس.

وبحسب الموقع، أعلنت الوزارة في الأيام الماضية اكتشاف المئات من المواد المحنطة والجعران، والذي يعد ظاهرة فريدة من نوعها يتم اكتشافها لأول مرة في عمليات التنقيب، فضلا عن قبور تماسيح وتماثيل للقطط محنطة مصنوعة من الذهب، وتماثيل أخري لحيوانات عدة مثل الاسد، البقرة والصقر.

ووفقًا لما جاء به الموقع فإن هذه المقابر تعكس مدى أهمية الحيوان للمصري القديم وتبجيله.

يذكر أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول السياحية في العالم ، حيث يمثل القطاع السياحي لها أهمية كبري بما يوفره من عملة اجنبية، فيما تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل إنعاش السياحة لتقوم بدورها المعتاد قبل ثورة 2011 المجيدة، فتقوم وزارة السياحة في السنوات الأخيرة بإجراء الكثير من أعمال الحفر و التنقيب من أجل توفير معالم جذب سياحية جديدة.
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